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January 26, 2018 / 7:35 AM / 3 days ago

台湾货币市场：273天期国库券决标贴现率料在0.375-0.385%

2 分钟阅读

    * 标售标的：273天期国库券
    * 标售时间：周一(29日)
    * 标售金额：暂定350亿台币
    * 预测区间：0.375-0.385%
    * 受访机构：六家

    路透台北1月26日 - 台湾财政部将于下周一(29日)委托央行标售“财107-2期”国库券，天期为273天。路
透调查显示，273天期国库券决标贴现率料在0.375-0.385%。
    
    路透调查六家金融机构，包括五家本地大型商银及一家外商银行，预估决标贴现利率的大区间在0.360-0.
410%。
    
    以下为各银行的看法重点分析：
    --一外银资调人士表示，近期外资明显流入，虽有农历年关紧缩因素，但基于消化资金需求料会较为积极
参与标售。
    --一本地大型银行交易员指出，农历年关前标售国库券，银行将受到周转金不足的顾虑而影响投标意愿，
且相隔三天马上又要标182天期国库券，由于两者利差有限，宁愿拿后者，持券风险比较低。
    --另位本地大型银行交易员也提到，273天期国库券的利率，通常会拿来跟一两个月的短票利率相比较，
目前成交利率约在0.38-0.42%间。不过前次364天期国库券得标利率明显低于预期，预料本次也会维持在低档
。
       
    以下为2017年以来国库券发行细节：
        
  2018年  
  标售日期     发行天期     发行金额    决标贴现率      投标倍数
     1月19日          364          300        0.404             3.31
  2017年
  标售日期     发行天期     发行金额    决标贴现率      投标倍数
      7月27           364          300        0.416             3.55
 日                                                  
     4月26日          182          300        0.330             3.47
     4月21日           91          250        0.280             3.42
     3月24日           91          300        0.305             2.11
     2月13日           91          250        0.282             3.99
     1月23日           91          300        0.320             3.52
     1月12日          182          300        0.420             3.80
      1月6日          273          250        0.483             3.81
  （完）

 (记者 董永年; 审校 乔艳红)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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