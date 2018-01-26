台湾货币市场：273天期国库券决标贴现率料在0.375-0.385%

* 标售标的：273天期国库券 * 标售时间：周一(29日) * 标售金额：暂定350亿台币 * 预测区间：0.375-0.385% * 受访机构：六家 路透台北1月26日 - 台湾财政部将于下周一(29日)委托央行标售“财107-2期”国库券，天期为273天。路 透调查显示，273天期国库券决标贴现率料在0.375-0.385%。 路透调查六家金融机构，包括五家本地大型商银及一家外商银行，预估决标贴现利率的大区间在0.360-0. 410%。 以下为各银行的看法重点分析： --一外银资调人士表示，近期外资明显流入，虽有农历年关紧缩因素，但基于消化资金需求料会较为积极 参与标售。 --一本地大型银行交易员指出，农历年关前标售国库券，银行将受到周转金不足的顾虑而影响投标意愿， 且相隔三天马上又要标182天期国库券，由于两者利差有限，宁愿拿后者，持券风险比较低。 --另位本地大型银行交易员也提到，273天期国库券的利率，通常会拿来跟一两个月的短票利率相比较， 目前成交利率约在0.38-0.42%间。不过前次364天期国库券得标利率明显低于预期，预料本次也会维持在低档 。 以下为2017年以来国库券发行细节： 2018年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 1月19日 364 300 0.404 3.31 2017年 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 7月27 364 300 0.416 3.55 日 4月26日 182 300 0.330 3.47 4月21日 91 250 0.280 3.42 3月24日 91 300 0.305 2.11 2月13日 91 250 0.282 3.99 1月23日 91 300 0.320 3.52 1月12日 182 300 0.420 3.80 1月6日 273 250 0.483 3.81 （完） (记者 董永年; 审校 乔艳红)