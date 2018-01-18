台湾货币市场：364天期国库券决标贴现率料在0.43-0.44%

* 标售标的：364天期国库券 * 标售时间：周五(19日) * 标售金额：暂定300亿台币 * 预测区间：0.43-0.44% * 受访机构：七家 路透台北1月18日 - 台湾财政部将于周五(19日)委托央行标售“财107-1期”国库券，天期为364天。路透调查显示，364天期国库券决标贴现率料在0.43-0.44%，略低于1月一年期定存单加权平均得标利率的0.446%。 路透调查七家金融机构，包括五家本地大型商银及两家外商银行，预估决标贴现利率的大区间在0.39-0.445%。 以下为各银行的看法重点分析： --一外银资调人士表示，依循往例，364天期国库券决标贴现率多略低于一年期定存单标售利率，而1月一年期定存期加权平均得标利率在0.446%，因此推估此次364天期国库券决标贴现率落在0.42-0.44%间。 --另位外银交易员称，月底又有350亿台币273天期国库券标售，较可参考364天国库券标售结果，且台美利率政策看升及近期台债利率弹升皆将影响竞标意愿。因1月一年期定存单的高标在0.48%，料364天国库券决标贴现率较其低5-6个基点，推估此次决标贴现率在0.43%附近。 --一本地大型银行交易员指出，距离上次国库券标售已将近半年之久，欠缺明确比较标的，仅能以一年期定存单作为比较基础，而1月一年期定存单均标利率在0.446%，若标太高可能遭国库署截标，料364天期国库券决标贴现率落在0.44%附近的可能性较高。 --另位本地大型银行交易员也提到，目前市场短钱充裕，但因应农历年资金紧缩效应，此时发行364天期国库券时机较为敏感；且随着其他投资标的利率皆上扬，连90天免保短票也超过0.50%的利率水准，将影响下标态度，而考量一年定存单均标在0.446%，料此次决标贴现率在0.42-0.44%间。 以下为2017年国库券发行细节： 标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 7月27 364 300 0.416 3.55 日 4月26日 182 300 0.330 3.47 4月21日 91 250 0.280 3.42 3月24日 91 300 0.305 2.11 2月13日 91 250 0.282 3.99 1月23日 91 300 0.320 3.52 1月12日 182 300 0.420 3.80 1月6日 273 250 0.483 3.81 （完） (记者 詹静宜；审校 张喜良)