台湾货币市场：6月12日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北6月12日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单4,085亿台币。 --公债104甲9期付息6亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ----------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共3兆(万亿)7,166.5亿台币： 6/13 2,086.00亿台币 6/14 1,249.50亿台币 6/15 1,728.00亿台币 *6/16 1,442.50亿台币 6/19 5,192.00亿台币 6/20 2,449.50亿台币 6/21 1,063.00亿台币 6/22 9,207.50亿台币 6/23 2,086.00亿台币 6/26 8.00亿台币 6/27 8.00亿台币 6/28 3,552.00亿台币 6/29 2,910.00亿台币 6/30 1,299.50亿台币 7/03 2,885.00亿台币 --公债还本付息6.69606375亿台币 6/24 105甲8 3亿台币 6/27 103甲9 3.69606375亿台币 --国库券还本付息共599.5亿台币： 6/14 财105-8期还本付 299.5亿台币 息 6/26 财106-5期还本付 300亿台币 息 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --6/13：上海商银发行50亿台币金融债券。 --6/15：央行发行两年期定存单，金额暂定300亿台币，14日标售。 *--6/15：第二批税款委托取款日，收款行隔日缴库。 --6/16：财政部增额发行106甲4期10年公债，金额暂定250亿台币，13日标售。 --6/20：美国银行在台发行30年期零息美元债4.75亿美元。 --6/21：摩根大通在台发行30年期零息美元债1.3亿美元。 *--6/22：第三批税款委托取款日，收款行隔日缴库。 --6/23：花旗集团在台发行30年美元零息债4亿美元。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 詹静宜； 审校 罗两莎)