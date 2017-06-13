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台湾货币市场：6月13日及本提存期资金预期变化一览表
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2017年6月13日 / 凌晨12点00分 / 2 个月前

台湾货币市场：6月13日及本提存期资金预期变化一览表

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透台北6月13日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单2,086亿台币。    
  
    紧缩因素：
    --上海商银发行50亿台币金融债券。
    --央行料将发行定存单。
    -----------------------------------------------------
    本提存期
    
    **宽松因素：
    --央行存单到期共3兆(万亿)5,080.5亿台币：     
        6/14               1,249.50亿台币
        6/15               1,728.00亿台币
        6/16               1,442.50亿台币
        6/19               5,192.00亿台币
        6/20               2,449.50亿台币
        6/21               1,063.00亿台币
        6/22               9,207.50亿台币
        6/23               2,086.00亿台币
        6/26                   8.00亿台币
        6/27                   8.00亿台币
        6/28               3,552.00亿台币
        6/29               2,910.00亿台币
        6/30               1,299.50亿台币
        7/03               2,885.00亿台币
 
  --公债还本付息6.69606375亿台币
      6/24    105甲8　　　           3亿台币
      6/27    103甲9　　　  3.69606375亿台币
     
  --国库券还本付息共599.5亿台币： 
      6/14   财105-8期还本付       299.5亿台币
                          息  
      6/26   财106-5期还本付         300亿台币
                          息  
 
 --月底军公教薪饷拨款。
   
  **紧缩因素：    
    --6/15：央行发行两年期定存单，金额暂定300亿台币，14日标售。
    --6/15：第二批税款委托取款日，收款行隔日缴库。
    --6/16：财政部增额发行106甲4期10年公债，金额暂定250亿台币，13日标售。
    --6/20：美国银行在台发行30年期零息美元债4.75亿美元。
    --6/21：摩根大通在台发行30年期零息美元债1.3亿美元。 
   *--6/21：三菱东京日联银行在台发行30年期零息美元债1.3亿美元。  
    --6/22：第三批税款委托取款日，收款行隔日缴库。
    --6/23：花旗集团在台发行30年美元零息债4亿美元。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
  
     注：*表新增或更新。(完) 

 (记者 董永年； 审校 罗两莎)

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