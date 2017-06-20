台湾货币市场：6月20日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北6月20日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单2,449.5亿台币。 紧缩因素： --美国银行在台发行30年期零息美元债4.75亿美元。 --央行料将发行定存单。 ----------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)3,686亿台币： 06/21 1,063亿台币 06/22 9,207.50亿台币 06/23 2,753亿台币 06/26 8亿台币 06/27 8亿台币 06/28 3,552亿台币 06/29 2,910亿台币 06/30 1,299.50亿台币 07/01 46亿台币 07/03 2,839亿台币 --公债还本付息6.69606375亿台币 6/24 105甲8 3亿台币 6/27 103甲9 3.69606375亿台币 --国库券还本付息共300亿台币： 6/26 财106-5期还本付 300亿台币 息 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --6/21：摩根大通在台发行30年期零息美元债1.3亿美元。 --6/21:台湾人寿发行150亿台币无到期日累积次顺位公司债。 --6/21：三菱东京日联银行在台发行30年期零息美元债1.3亿美元。 --6/22：第三批税款委托取款日，收款行隔日缴库。 --6/23：花旗集团在台发行30年美元零息债4亿美元。 *--6/26：万海发行21亿台币普通公司债。 --6/30：Nomura Funding30年期零息美元债2.0亿美元。 *--6/30：远鼎投资发行30亿台币五年期无担保公司债。 --7/3 ：西班牙对外银行发行30年美元零息债0.5亿美元。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 董永年 ；审校 罗两莎)