台湾货币市场：6月27日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北6月27日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单8亿台币。 --103甲9期公债还本付息3.69606375亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ----------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共1兆(万亿)1,314.2亿台币： 06/28 3,552亿台币 06/29 2,910亿台币 06/30 1,967.20亿台币 07/01 46亿台币 07/03 2,839亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --6/28：永丰银行共计发行37.4亿台币金融债券。 --6/29：土地银行发行45亿台币金融债券。 *--6/29：南山人寿发行70亿台币无到期日次顺位公司债。 --6/30：Nomura Funding30年期零息美元债2.0亿美元。 --6/30：远鼎投资发行30亿台币五年期无担保公司债。 --7/3 ：西班牙对外银行发行30年美元零息债0.5亿美元。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 高洁如; 审校 罗两莎)