台湾货币市场：7月17日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北7月17日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单5,163.50亿台币。 --90甲5期公债付息，金额为14.5亿台币。 --104甲10期公债还本，金额300亿台币。 --104甲10期公债付息，金额1.875亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --------------------------------------------------------------------------------------------- (本提存期) 央行存单到期3兆(万亿)4,290.80亿台币： 07/18 2,445.50亿台币 07/19 1,041.50亿台币 07/20 9,666.50亿台币 *07/21 3,226亿台币 07/24 149亿台币 07/25 129亿台币 07/26 3,563亿台币 07/27 2,871亿台币 07/28 1,294.50亿台币 07/31 1,285亿台币 08/01 792.80亿台币 08/02 793亿台币 08/03 7,034亿台币 *代表更新 --国库券到期250亿台币。 7/24：财106-6期国库券到期，天期为91天，金额250亿台币。 --公债还本与付息共660.84352亿台币。 106.07.18 103甲10期公债付息 450,000,000台币 106.07.19 105甲9期公债付息 337,500,000台币 106.07.20 101甲6期公债还本 60,000,000,000台币 106.07.20 101甲6期公债付 1,200,000,000台币 106.07.26 102甲8期公债付息 833,052,000台币 106.07.31 103甲11期公债付息 637,500,000台币 106.08.02 100甲7期公债付息 1,218,750,000台币 106.08.02 102甲9期公债付息 1,407,550,000台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --7/18：西班牙对外银行30年期零息债0.75亿美元 --7/19：财政部发行增额发行106/5期公债250亿台币，天期为五年期。 *--7/19：ABN预计发行五年美元债4.5亿美元。 *--7/26：马来亚银行预计发行30年零息债2.03亿美元。 *--7/26：瑞银伦敦分行预计发行30年零息债1.00亿美元。 --7/26：ADCB Finance(Cayman)预定发行30年期零息债3.2亿美元 --7/27：财政部发行两年期公债106/7期，金额200亿台币。 --7/28：财政部发行财106-8期国库券，数额250亿台币，期限364天期。 *--7/31：加拿大帝国商业银行(CIBC)预计发行30年零息债3.0亿美元。 *--8/01：澳洲国民银行预计发行30年零息债6.55亿美元。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 罗两莎 ；审校 高洁如)