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14 天前
台湾货币市场：7月26日及本提存期资金预期变化一览表
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2017年7月26日 / 凌晨12点00分 / 14 天前

台湾货币市场：7月26日及本提存期资金预期变化一览表

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透台北7月26日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单3,563亿台币。
    --102甲8期公债付息8.33052亿台币。
   
    紧缩因素：    
    --央行料将发行定存单。
    --马来亚银行预计发行30年零息债2.03亿美元。
    --瑞银伦敦分行预计发行30年零息债1.00亿美元。 
    --ADCB Finance(Cayman)预定发行30年期零息债3.2亿美元。 
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
    (本提存期)
    央行存单到期1兆(万亿)7,276.8亿台币：    
          7/27                  2,871亿台币
          7/28                2,878.5亿台币
          7/31                  1,285亿台币
          8/01                  792.8亿台币
          8/02                    793亿台币
          8/03                8,656.5亿台币
  *代表更新   

    --公债还本与付息共32.638亿台币。
     7/31      103甲11期公债付息            6.375亿台币
     8/02      100甲7期公债付息           12.1875亿台币
     8/02      102甲9期公债付息           14.0755亿台币
    --月底军公教薪饷拨款。

    紧缩因素：
    --7/27：财政部发行两年期公债106/7期，金额200亿台币。
    --7/28：财政部发行财106-8期国库券，数额250亿台币，期限364天期。
    --7/31：加拿大帝国商业银行(CIBC)预计发行30年零息债3.0亿美元。
    --8/01：澳洲国民银行预计发行30年零息债6.55亿美元。  
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)   

 (记者 詹静宜； 审校 罗两莎)

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