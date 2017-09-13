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台湾货币市场：9月13日及本提存期资金预期变化一览表
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#亚洲
2017年9月12日 / 晚上11点59分 / 1 个月内

台湾货币市场：9月13日及本提存期资金预期变化一览表

3 分钟阅读

    路透台北9月13日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单1,074亿台币。
    
    紧缩因素：      
    --央行料将发行定存单。
      

   ---------------------------------------------------------------------------------------------
    本提存期
 
    宽松因素： 
    -央行存单到期3兆(万亿)8,801.8亿台币。        
            09/14                    8,368.80亿台币
            09/15                    3,876.70亿台币
            09/18                      933.00亿台币
            09/19                      876.00亿台币
            09/20                    3,578.00亿台币
            09/21                    2,894.00亿台币
            09/22                    1,329.50亿台币
            09/25                    1,288.00亿台币
            09/26                      798.50亿台币
            09/27                      801.00亿台币
            09/28                    5,354.80亿台币
            09/29                    1,101.00亿台币
            10/02                       3,956亿台币
            10/03                    3,646.50亿台币
      
    *代表更新
    
     --上市大型公司现金股利发放时程
     --9/15华南金        73.64亿台币           
     --9/18合库金        88.85亿台币           
     --9/12彩晶          16.17亿台币           
     --9/22瑞轩          13.76亿台币           
     --9/27亚泥          30.25亿台币           
     --10/3元太科       16.81亿台币       
    
    --公债还本付息共745.5625亿台币
    09/18       102甲10期4息       13.125亿台币
    09/21       96甲6期本金           650亿台币
    09/21       96甲6期10息       1.54375亿台币
    09/21        99甲8期7息             9亿台币
    09/24        97甲6期9息            17亿台币
    09/24       101甲9期5息        8.4375亿台币
    09/26       103甲13期3息      17.0625亿台币
    09/30       100甲9期6息          8.75亿台币
    10/02       103甲14期3息         6.75亿台币
  
     --月底军公教薪饷拨款。       
            
    紧缩因素：
    --9/14:中央银行发行两年期定存单，金额400亿台币，13日标售。
    --9/14:KEB Hana Bank发行五年期美元债3.5亿美元。
    --9/14:日胜发行普通公司债10亿台币。  
    --9/15:东元电机发行10亿台币五年期无担保公司债。    
    --9/20:Nomura International Funding30年期零息美元债1.5亿美元。    
    --9/20:财政部发行106/9期公债金额250亿台币，10年期，9/15(五)标售。
    --9/20:中油发行七年期及10年期公司债，金额分别为55亿台币、28亿台币。
    --9/21:中油发行五年期公司债金额分别为65亿台币。      
    --9/22:台北富邦银行发行30亿台币次顺位金融债。
    --9/26:合库银行发行20亿台币金融债券。
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)    

 (记者 罗两莎；审校 高洁如)

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