台湾货币市场：9月14日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北9月14日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单8,368.80亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --中央银行发行两年期定存单，金额400亿台币。 --KEB Hana Bank发行五年期美元债3.5亿美元。 --日胜发行普通公司债10亿台币。 --------------------------------------------------------------------------------------------- 本提存期 宽松因素： -央行存单到期3兆(万亿)433亿台币。 09/15 3,876.70亿台币 09/18 933.00亿台币 09/19 876.00亿台币 09/20 3,578.00亿台币 09/21 2,894.00亿台币 09/22 1,329.50亿台币 09/25 1,288.00亿台币 09/26 798.50亿台币 09/27 801.00亿台币 09/28 5,354.80亿台币 09/29 1,101.00亿台币 10/02 3,956亿台币 10/03 3,646.50亿台币 *代表更新 --上市大型公司现金股利发放时程 --9/15华南金 73.64亿台币 --9/18合库金 88.85亿台币 --9/12彩晶 16.17亿台币 --9/22瑞轩 13.76亿台币 --9/27亚泥 30.25亿台币 --10/3元太科 16.81亿台币 --公债还本付息共745.5625亿台币 09/18 102甲10期4息 13.125亿台币 09/21 96甲6期本金 650亿台币 09/21 96甲6期10息 1.54375亿台币 09/21 99甲8期7息 9亿台币 09/24 97甲6期9息 17亿台币 09/24 101甲9期5息 8.4375亿台币 09/26 103甲13期3息 17.0625亿台币 09/30 100甲9期6息 8.75亿台币 10/02 103甲14期3息 6.75亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --9/15:东元电机发行10亿台币五年期无担保公司债。 --9/20:Nomura International Funding30年期零息美元债1.5亿美元。 --9/20:财政部发行106/9期公债金额250亿台币，10年期，9/15(五)标售。 --9/20:中油发行七年期及10年期公司债，金额分别为55亿台币、28亿台币。 --9/21:中油发行五年期公司债金额分别为65亿台币。 --9/22:台北富邦银行发行30亿台币次顺位金融债。 --9/26:合库银行发行20亿台币金融债券。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 罗两莎；审校 李可柔)