台湾货币市场：9月25日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北9月25日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,288亿台币。 --97甲6期9息，金额共17亿台币。 --101甲9期5息，金额8.4375亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --------------------------------------------------------------------------------------------- 本提存期 宽松因素： -央行存单到期1兆(万亿)9.409.9亿台币。 09/26 798.5亿台币 09/27 801亿台币 09/28 6,961.8亿台币 *09/29 3,246.10亿台币 10/02 3,956亿台币 10/03 3,646.5亿台币 *代表更新 --上市大型公司现金股利发放时程 --9/27亚泥 30.25亿台币 --10/3元太科 16.81亿台币 --公债还本付息共32.5625亿台币。 09/26 103甲13期3息 17.0625亿台币 09/30 100甲9期6息 8.75亿台币 10/02 103甲14期3息 6.75亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --9/26:合库银行发行20亿台币金融债券。 --9/26:合迪发行35亿台币公司债。 --9/27:QNB Finance发行30年期零息美元债6.3亿美元。 --9/28:台北富邦银行发行50亿台币一年期主顺位金融债。 *--9/29:ADCB Finance(Cayman)发行30年期零息美元债2.2亿美元。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 詹静宜； 审校 高洁如)