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台湾货币市场：9月25日及本提存期资金预期变化一览表
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2017年9月25日 / 凌晨12点00分 / 1 个月内

台湾货币市场：9月25日及本提存期资金预期变化一览表

2 分钟阅读

    路透台北9月25日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单1,288亿台币。
    --97甲6期9息，金额共17亿台币。
    --101甲9期5息，金额8.4375亿台币。

    紧缩因素：      
    --央行料将发行定存单。
         
   ---------------------------------------------------------------------------------------------
    本提存期
    
    宽松因素： 
    -央行存单到期1兆(万亿)9.409.9亿台币。   
            09/26                         798.5亿台币
            09/27                           801亿台币
            09/28                       6,961.8亿台币
           *09/29                      3,246.10亿台币
            10/02                         3,956亿台币
            10/03                       3,646.5亿台币
  *代表更新
    
     --上市大型公司现金股利发放时程
     --9/27亚泥          30.25亿台币           
     --10/3元太科       16.81亿台币       
    
    --公债还本付息共32.5625亿台币。
    09/26       103甲13期3息      17.0625亿台币
    09/30       100甲9期6息          8.75亿台币
    10/02       103甲14期3息         6.75亿台币
     --月底军公教薪饷拨款。       
            
    紧缩因素：
    --9/26:合库银行发行20亿台币金融债券。
    --9/26:合迪发行35亿台币公司债。
    --9/27:QNB Finance发行30年期零息美元债6.3亿美元。 
    --9/28:台北富邦银行发行50亿台币一年期主顺位金融债。
   *--9/29:ADCB Finance(Cayman)发行30年期零息美元债2.2亿美元。
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)    
   

 (记者 詹静宜； 审校 高洁如)

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