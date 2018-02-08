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February 8, 2018 / 4:30 AM / 2 days ago

台湾货币市场：91天期国库券决标贴现率料在0.33-0.35%

2 分钟阅读

    * 标售标的：91天期国库券
    * 标售时间：周五(9日)
    * 标售金额：暂定350亿台币
    * 预测区间：0.33-0.35%
    * 受访机构：五家

    路透台北2月8日 - 台湾财政部将于周五(9日)委托央行标售91天期国库券。路透调查显示，该期国库券决
标贴现率料在0.33-0.35%。 
    
    路透调查五家金融机构，包括三家大型商银及二家外商银行，预估决标贴现利率的大区间在0.32-0.36 %
。
    
    以下为各银行的看法重点分析：
    --本地银行大多认为，91天国库券标售利率低，抢标兴趣缺缺。
    --外商银以换汇的台币资金成本虽有扬升，不过仍有获利空间，估计仍会进场标购，并成为标购的主力。
    --也有外商银交易员认为，交割日很近农历过年的传统紧缩因素，此外，由前二次的273和182天期标售利
率来看，利率都贴着0.39%附近，不排除本次决标贴现利率可能略高，也接近0.39%。
    
    央行将代财政部标售〞财107-4期〞国库券，金额350亿台币，期限91天期。周五标售，下周一(12日)发行
。  
    
    以下为2017年以来国库券发行细节：
        
  2018年  
  标售日期     发行天期     发行金额    决标贴现率      投标倍数
      2月1日          182          350        0.390             1.77
     1月29日          273          350        0.392             2.05
     1月19日          364          300        0.404             3.31
  2017年
  标售日期     发行天期     发行金额    决标贴现率      投标倍数
      7月27           364          300        0.416             3.55
 日                                                  
     4月26日          182          300        0.330             3.47
     4月21日           91          250        0.280             3.42
     3月24日           91          300        0.305             2.11
     2月13日           91          250        0.282             3.99
     1月23日           91          300        0.320             3.52
     1月12日          182          300        0.420             3.80
      1月6日          273          250        0.483             3.81
  （完） 

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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