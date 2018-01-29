台湾金融：中华信评压力测试显示强势台币对大型企业造成影响在可管理范围

* 台湾大型企业应能抵御新台币走强的影响--中华信评

* 半导体业/光电业受强势台币影响最大

* 钢铁业者为台币走强的最大受益者

路透台北1月29日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周一表示，近来台币兑美元的升值走势可能会使许多台湾大型企业的利润遭到部分侵蚀，但应不致于造成严重的影响，因据其进行的压力测试显示，强势台币对于台湾大型企业造成的影响应在可管理的范围内。

中华信评今日出具评论并指出，台湾几乎所有的大型科技公司均受到台币升值的负面影响，因为其大部分的营收系以美元为计价单位。而由于半导体业/光电业以美元计价的销售及与台币相关的成本与费用比例较高，因此受到的影响将最大。

该评论也提到，非科技公司对台币升值的影响将不尽相同。从好的方面来看，国内钢铁业者将因为原物料成本的节省而成为台币走强的最大受益者；水泥业者也将因此而受益，但在程度上则略低。

不过，中华信评亦点出除了航空业较不受台币走强的影响外，大部分非科技公司将直接面对台币升值的冲击，尤其是航运业与化学相关产业，因其有相当高比例的营收系以美元计价。

中华信评预期今年全球经济加速成长将提升需求，并且应会在相当程度上抵销利润率压力对企业财务结构造成的影响，预期台湾大型企业拥有充裕的财务缓冲空间，足以避免其财务杠杆比在未来12-24个月中大幅转弱。

中华信评认为，国内大型非科技业者的借款杠杆水准以及可因应外汇波动的缓冲空间差异较大。但由于台币升值对于这类业者造成的冲击通常不及科技业者，因此并不预期这些非科技公司的信用品质会面临立即的下行风险。

中华信评认为，在台湾以及中国大陆逐步放宽外汇管制之际，中华信评预期明后年的外汇风险仍将持续。波动剧烈的外汇汇率对于企业营运绩效与财务比率造成的冲击今明年应仍能维持在可管理的范围内。

然而，中华信评提醒称，如果未能采取适当的因应措施，持续强势的台币仍将会对台湾大型出口业者的成本竞争力将会带来长期性的风险。(完) (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)