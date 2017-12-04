台湾金融：保发中心研议对保险国外投资压力测试，不限国际债券--金管会

路透台北12月4日 - 台湾金管会主委顾立雄周一称，已请保发中心研议对保险业国外投资进行压力测试，不单限于国际板债券，并关注国外投资比重较高的保险公司。

他在一场公开活动受访并指出，金管会将持续监视保险业对国外投资比重较高的情形，保险业须留意资产配置合理性及汇损状况，将要求保险业增提外汇价格变动准备金。

针对媒体追问明年是否进行国际板债券压力测试，顾立雄回应说，“会啦，会看到综合来看国外投资比例，不单指国际板债券，希望国际板债券发行更多元、流动性更好。”

他并称，投资商品流动性不足始终是一个在保险业例行检查的项目，像国际板债券也是流动性不足，仍须留意资产配置的合理性，并要注意汇损情形，不致影响投资收益。

至于上市柜家数展望部分，他指出，年底前还有几家公司会上市柜，但今年KPI(关键绩效指标)可能没有达到，对此年底将与证交所及柜买中心讨论明年上市柜家数KPI，主管机关当然希望目标家数比今年好。

行政院副院长施俊吉则致词表示，台湾保险业资产总额高达2.78兆(万亿)台币，但近年资金面临去化困难，以致国外投资比率超过六成；现在政府推动5+2产业创新计划，目的为加速台湾经济转型升级，也希望保险资金能够积极直接或间接投入，充分发挥金融业支援产业的功能，带动台湾经济发展。

五加二产业为蔡英文政府力推的产业转型计划，其中包括绿能科技、亚洲矽谷、生技医药、国防产业、智慧机械、循环经济、新农业等。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)