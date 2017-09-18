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台湾金融：信用结构增强，兆丰金控及旗下票券/证券评等获调升--中华信评
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2017年9月18日 / 凌晨1点52分 / 1 个月内

台湾金融：信用结构增强，兆丰金控及旗下票券/证券评等获调升--中华信评

1 分钟阅读

路透台北9月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评表示，因集团信用结构增强，将兆丰金控及旗下票券/证券评等同步调升，且因兆丰银资本水准在过去一年中已有增强，并料该资本水准应可在未来两年继续维持，将兆丰银由标普全球评级“bbb+”调升至“a-”。

中华信评上日稍晚出具报告将兆丰金与兆丰证的信用评等由“twAA-／稳定／twA-1+”调升为“twAA／稳定／twA-1+”，并将兆丰票的信用评等由“twAA／稳定／twA-1+”调升为“twAA+／稳定／twA-1+”。

另外，中华信评也确认兆丰银的信用评等为“twAA+／稳定／twA-1+”。同时，中华信评调高兆丰银发行的Basel III 次顺位金融债券的债务发行信用评等。

中华信评报告中也提到，依据标普全球评级2017年7月20日公布的新版RAC架构方法论计算，兆丰银2016年底时的RAC比为12.3%，已较该行2015年时为11.3%的表现提升，主要原因在于该行的风险加权资产下降，显见该行的成长偏好已较为保守。

中华信评认为，兆丰银在2016年中因纽约分行控管失误遭美方重罚后，已将法律遵循列为该行优先整顿的重点，且其对该行的业务成长策略态度也转为相当保守。兆丰银已暂停其原本将在中国设立子行的计划，中华信评预期该行未来两年的放款成长目标为1%至2%。(完) (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)

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