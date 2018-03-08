台湾金融：券商稳固的资本水准有助其因应今年全球市场波动--中华信评

路透台北3月8日 - 国际评级公司—标准普尔在台湾转投资的中华信评周四表示，由于台湾券商拥有大致强健的资本基础，今年应可因应台湾内外市场波动的风险，且随着台湾券商财务杠杆升高及市场缓步结构性改变，资本水准仍是维持证券业信用结构最大的评等优势。

中华信评今日出具报告并称，全球股市在今年前两个月的波动表现即清楚地传递风险明显存在于资本市场。尽管如此，台湾证券业者在未来一年中将维持其大致稳定的信用展望，且发生结构性变化的可能性较低。 “ 各券商仍然具备强健的资本缓冲空间，足以吸收财务杠杆在近几季升高的风险。”中华信评分析师蓝于涵说。

但她也提到，证券业透过趸售资金来源增加了固定收益证券投资部位，使得流动性结构可能会在市场面临压力时转弱。

她认为，在台湾证券业法规松绑后，新种的非证券经纪业务开始蓬勃发展，包括财富管理、海外证券经纪及证券担保放款等业务。但是，新种业务在短期内恐难改变整体证券业的营收样貌。

她预期，证券业者的营收在今年将持续受益于有利的营运环境，尤其是拥有强健的企业基础、稳固的客户关系及较先进的电子交易平台的券商。

该报告亦点出，多头走势的股市提升券商去年的营运绩效，然而台湾证券市场的结构性限制及激烈竞争的问题，在短期内恐难明显改善。券商在未来几季中将持续透过成本控管及分公司的整并来提升其营运效能，并会进一步提升金融科技的运用服务。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)