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台湾金融：台湾银行业第三季底存放款差额增至9.9兆台币，放存比73%
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2017年11月2日 / 早上8点55分 / 1 天前

台湾金融：台湾银行业第三季底存放款差额增至9.9兆台币，放存比73%

2 分钟阅读

    路透台北11月2日 - 台湾金管会公布，2017年第三季底台湾全体银行业存款余额总计为
36兆(万亿)7,716.67亿台币，较上季增加4,213.36亿，放款总额为26兆8,714.85亿台币仅较
上季增加4,006.17亿，第三季底存放款差额较上季扩大至9.9兆台币，放存比则较上季微扬
至73%。
    
    金管会资料显示，38家台湾的银行业中，以台湾银行存款余额3.93兆台币高居第一，其
次则为合作金库银行的2.59兆台币存款居次，而土地银行的2.41兆台币存款位居第三。
    
    放款方面，台湾银行以2.32兆台币放款居冠，居次者为合作金库银行的2.0兆台币，土
地银行则以1.91兆台币，位居第三。
    
    以下为第三季底台湾银行业存款余额最高的前六名(单位为百万台币)：
        银     行             存款金额(百万台币)
         台湾银行                      3,925,586
     合作金库银行                      2,587,273
         土地银行                      2,413,929
     兆丰商业银行                      2,323,418
 中国信托商业银行                      2,290,661
     华南商业银行                      2,062,601
     所有银行合计                     36,771,667
    以下为第三季底台湾银行业放款余额最高的前六名(单位为百万台币)：
        银     行             放款总额(百万台币)
         台湾银行                      2,316,023
     合作金库银行                      2,000,625
         土地银行                      1,910,092
 兆丰国际商业银行                      1,698,527
     华南商业银行                      1,608,482
 中国信托商业银行                      1,585,581
     所有银行合计                     26,871,402
 资料来源：金管会。(完)

 (记者 詹静宜； 审校 董永年)

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