台湾金融：台湾银行业第三季底存放款差额增至9.9兆台币，放存比73%

路透台北11月2日 - 台湾金管会公布，2017年第三季底台湾全体银行业存款余额总计为 36兆(万亿)7,716.67亿台币，较上季增加4,213.36亿，放款总额为26兆8,714.85亿台币仅较 上季增加4,006.17亿，第三季底存放款差额较上季扩大至9.9兆台币，放存比则较上季微扬 至73%。 金管会资料显示，38家台湾的银行业中，以台湾银行存款余额3.93兆台币高居第一，其 次则为合作金库银行的2.59兆台币存款居次，而土地银行的2.41兆台币存款位居第三。 放款方面，台湾银行以2.32兆台币放款居冠，居次者为合作金库银行的2.0兆台币，土 地银行则以1.91兆台币，位居第三。 以下为第三季底台湾银行业存款余额最高的前六名(单位为百万台币)： 银 行 存款金额(百万台币) 台湾银行 3,925,586 合作金库银行 2,587,273 土地银行 2,413,929 兆丰商业银行 2,323,418 中国信托商业银行 2,290,661 华南商业银行 2,062,601 所有银行合计 36,771,667 以下为第三季底台湾银行业放款余额最高的前六名(单位为百万台币)： 银 行 放款总额(百万台币) 台湾银行 2,316,023 合作金库银行 2,000,625 土地银行 1,910,092 兆丰国际商业银行 1,698,527 华南商业银行 1,608,482 中国信托商业银行 1,585,581 所有银行合计 26,871,402 资料来源：金管会。(完) (记者 詹静宜； 审校 董永年)