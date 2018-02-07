台湾金融：台湾银行业第四季底存放款差额增至10.37兆台币，放存比72.3%

路透台北2月7日 - 台湾金管会公布，2017年第四季底台湾全体银行业存款余额总计为37兆(万亿)4,219.0 5亿台币，较上季增加6,502.38亿，放款总额为27兆526.51亿台币仅较上季增加1,848.49亿，第四季底存放款 差额较上季扩大至10兆3,656.54亿台币，放存比则较上季微降至72.30%。 金管会资料显示，38家台湾的银行业中，以台湾银行存款余额3.94兆台币高居第一，其次则为合作金库银 行的2.63兆台币存款居次，而土地银行的2.52兆台币存款位居第三。 放款方面，台湾银行以2.32兆台币放款居冠，居次者为合作金库银行的2.02兆台币，土地银行则以1.91兆 台币，位居第三。 以下为第四季底台湾银行业存款余额最高的前六名(单位为百万台币)： 银 行 存款金额(百万台币) 台湾银行 3,941,445 合作金库银行 2,627,673 土地银行 2,518,012 兆丰商业银行 2,371,159 中国信托商业银行 2,356,151 华南商业银行 2,113,832 所有银行合计 37,421,905 以下为第四季底台湾银行业放款余额最高的前六名(单位为百万台币)： 银 行 放款总额(百万台币) 台湾银行 2,318,081 合作金库银行 2,019,276 土地银行 1,906,947 兆丰国际商业银行 1,774,215 华南商业银行 1,601,280 中国信托商业银行 1,590,443 所有银行合计 27,056,251 资料来源：金管会。(完) (记者 詹静宜； 审校 董永年)