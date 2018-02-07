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February 7, 2018 / 7:14 AM / a day ago

台湾金融：台湾银行业第四季底存放款差额增至10.37兆台币，放存比72.3%

2 分钟阅读

    路透台北2月7日 - 台湾金管会公布，2017年第四季底台湾全体银行业存款余额总计为37兆(万亿)4,219.0
5亿台币，较上季增加6,502.38亿，放款总额为27兆526.51亿台币仅较上季增加1,848.49亿，第四季底存放款
差额较上季扩大至10兆3,656.54亿台币，放存比则较上季微降至72.30%。
    
    金管会资料显示，38家台湾的银行业中，以台湾银行存款余额3.94兆台币高居第一，其次则为合作金库银
行的2.63兆台币存款居次，而土地银行的2.52兆台币存款位居第三。
    
    放款方面，台湾银行以2.32兆台币放款居冠，居次者为合作金库银行的2.02兆台币，土地银行则以1.91兆
台币，位居第三。
    
    以下为第四季底台湾银行业存款余额最高的前六名(单位为百万台币)：
        银     行             存款金额(百万台币)
         台湾银行                      3,941,445
     合作金库银行                      2,627,673
         土地银行                      2,518,012
     兆丰商业银行                      2,371,159
 中国信托商业银行                      2,356,151
     华南商业银行                      2,113,832
     所有银行合计                     37,421,905
    以下为第四季底台湾银行业放款余额最高的前六名(单位为百万台币)：
        银     行             放款总额(百万台币)
         台湾银行                      2,318,081
     合作金库银行                      2,019,276
         土地银行                      1,906,947
 兆丰国际商业银行                      1,774,215
     华南商业银行                      1,601,280
 中国信托商业银行                      1,590,443
     所有银行合计                     27,056,251
 资料来源：金管会。(完)

 (记者 詹静宜； 审校 董永年)
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