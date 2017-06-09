台湾金融：台银推千亿危老建筑重建融资专案，计逾1.5万户受惠--董事长

路透台北6月9日 - 台湾银行周五称，为协助危险及老旧建物加速重建，该行即日起推出1,000亿台币〞更新重建优惠贷款专案〞，预估将有1.5至2万户受惠，且有助带动经济发展。

台银今天召开常务董事会，会中通过针对危险及老旧建筑物更新重建之需求，推出优惠专案贷款，最低利率仅2.3%。

〞台湾的重建融资需求很大，因为单是台北市屋龄在30年以上的房子就超过八万户。〞台银董事长吕桔诚对路透说，〞我们希望透过这个专案融资可以促进危老建物的重建，并改变社区间风貌。〞

他表示，这次推出的1,000亿台币专案，以平均每户融资金额500至600万台币计算，预估将有1.5至2万户受惠；并对经济发展也有帮助，〞这个专案等于是都市重建，可以增加1,000亿台币的GDP，还会带动相关的产业链。〞

吕桔诚并称，由于都市更新必须是面积在1,000平方公尺以上，该行这次推出的优惠专案融资，主要是锁定面积在1,000平公尺以下且有重建需求融资者，〞就是把危(危险)老(老旧)建筑，面积在1,000平方公尺以下，把不同的坪数(面积)都涵盖进来。〞

根据台湾金管会统计资料显示，至今年第一季止，台湾银行为台湾第一大银行，资产总额达4兆(亿万)7,735.84亿台币。(完)