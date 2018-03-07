台湾金融：因利率处于低档等因素，银行业获利明显提升机会不大--中华信评

路透台北3月7日 - 国际评级公司—标准普尔在台湾转投资的中华信评周三称，随着台湾内外经济情势逐步走强，今年应可为台湾银行业者带来更大的成长契机，但因竞争依然激烈、净利息收益率仍低，及利率依旧处于低档水准，因此银行业获利表现要明显提升的机会并不大。

中华信评发布报告并指出，尽管各银行业者愈来愈重视海外业务的扩张，惟整体而言银行业应会维持适中的放款成长与稳定的资产品质，因台湾稳健的经济成长及本地房地产价格渐趋稳定，应该可以在未来几季中支持各银行业者继续维持稳定的资产品质。

“国内外总体经济情势的增强，应可在未来几季中为台湾银行业者的业务成长与授信成本控管提供支撑。”中华信评分析师范维华说。同时其并看好银行业者将会持续以稳定且审慎的步伐进行新业务线的开发与海外市场的多元化拓展。

该报告也提到，大部分银行业者的核心获利亦将足以支应其为支应公司治理、法令遵循及网路安全规定而日渐增加的成本负担，对其长期竞争力应具有正面助益。

中华信评预期，目前受评银行业者的信用结构应可大致维持稳定。不过，整体银行业的绩效表现可能仍易受非预期性的总体经济变动情势影响；这些变动包括：发生本地或区域性的经济成长减缓情势、或是境内房地产市场出现严重的修正行情等。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)