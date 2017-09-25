台湾金融：大型企业财务缓冲空间足以承受中度的外汇波动--中华信评

路透台北9月25日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周一表示，台湾前50大企业的获利能力在全球经济复苏加速及大宗商品价格仍维持低档的背景下已有所提升，目前台湾大型企业信用品质维持稳定，而大型企业的财务缓冲空间足以承受中度的外汇波动。

该公司今日出具报告并指出，若各主要货币持续出现较大幅度的波动，许多台湾企业的获利空间可能会遭到压缩；不过，台湾大部分的企业具备足够的财务缓冲空间，可以协助其因应这类的波动，使其信用结构不致因此出现明显的恶化。

“各货币汇率的波动，包括台币、美元以及人民币等，将侵蚀台湾大部分大型企业的获利空间，并削弱其整体竞争力。”中华信评企业评等分析师许立德说。

他并称，在其他因素不变的情况下，当台币或人民币的升值或贬值幅度约为5%时，其对企业现金流量产生能力造成的影响程度，应不致于会使中华信评改变其对台湾企业财务体质的评估结果。至于台币今年上半年升值6.06%。

不过，他同时指出，随着需求逐渐复苏，进而带动的销售价格上涨与产能利用率提高等，应有助于抵销外汇波动对企业营收及获利率造成的负面影响。

中华信评报告提到，台币兑美元汇价已在过去几季中明显走升，而中国政府对外汇汇率控管的逐渐松绑亦已导致人民币对美元的波动性升高。这种情况可能会为许多台湾企业的获利能力增加压力，尤其是那些在国外有大规模营运或是依赖海外营收的企业。

而外汇波动对企业营运绩效造成的影响程度，会因各公司外汇曝险程度与产业不同而有差异。与非科技公司相较，高科技公司持有易受外汇波动影响的曝险部位通常较高；而多数大型高科技公司拥有中等至强健的财务体质，可协助因应强势台币所带来的冲击。

中华信评认为，台湾过去十年期间的外贸依存度一直稳定维持在100%以上，而这也意味着外汇波动将会是影响企业获利的重要因素之一。惟大多数台湾大型企业应能维持令人满意至强健等级的财务缓冲空间以吸收潜在的汇率波动。

该报告提及，尽管企业展望看法大致趋于稳定，但个别基础信用结构中位数表现最弱的应属景气循环性高之交通运输业，其次则为受管制公用事业以及炼油与油品销售业；个别基础信用结构中位数表现最强的则为零售、半导体与电信业。

中华信评并称，台湾政府近来在分散出口地区方面的努力，包括实施新南向政策希望藉此向东南亚市场进行拓展等，可能无法在未来一至二年中为台湾带来具体的分散效果。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)