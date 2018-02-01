台湾金融：寿险业者今年应可在市场波动情势考验下维持平稳--中华信评

路透台北2月1日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周四称，尽管面临持续的外汇波动，但台湾寿险业者今年应可在市场波动情势考验下维持平稳，维持令人满意的保费成长与稳定的信用结构。

中华信评今日发布报告并指出，预估寿险业者今年的总保费收入将可有中间个位数百分比的成长表现，惟此产业对资本市场和外汇波动的高度敏感性，可能会抑制任何因未来利率走升而对业者获利带来的正向提升作用。

中华信评认为，低利率、资本市场波动及汇率变动等皆可能都会对业者的营运续效造成压力。不过，大部分寿险公司目前拥有的财务缓冲空间，应可协助其在今年期间维持稳定的信用展望。

此外，中华信评并支持台湾产险业者维持稳定展望，预期产险业者的资本水准可以为其在拓展新保单业务方面提供协助，同时也可支持业者向可能需要较高作业费用的销售通路方面进行扩张发展。

根据该产险展望报告的预测，台湾产险业者今年应可继续维持令人满意的保费成长，且在寻找业务扩张机会的同时应可继续维持目前的核保绩效。但受各业者投资组合中的股票部位配置占比较高影响，因此在其业务持续成长之际，可能仍会易受资本市场波动的影响。(完) (记者 詹静宜；审校 曾祥进)