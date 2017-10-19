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台湾金融：寿险业2017年前三季总保费收入年增4.6%，投资型商品买气回温
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2017年10月19日 / 凌晨3点51分 / 6 天前

台湾金融：寿险业2017年前三季总保费收入年增4.6%，投资型商品买气回温

1 分钟阅读

    路透台北10月19日 - 据台湾寿险公会最新统计，2017年前三季寿险业总保费
收入(不含负债)较上年同期年增4.6%，其中投资型保险受惠于全球景气回温、金
融市场表现热络，今年投资型商品买气明显回温，投资型寿险相较上年同期增加7
7.7%，至于传统型保单受限于市场观望美国升息而较上年同前衰退。
    
    寿险公会指出，由于美国启动升息循环，保户期待未来利率会上涨，保费会
更便宜，因此出现观望心态，今年截至9月底，传统型寿险初年度保费收入相较去
年同期减少22.3%。
    
    根据寿险公会最新统计资料显示，2017年前三季寿险业总保费收入达2兆3,82
4.39亿台币；其中初年度保费收入达8,021.80亿元，年减12.6%；至于续年度保费
收入则约为1兆5,802.59亿元，较上年度增加16.3%。
    
    寿险业2017年前三季保费收入(不含负债)统计表:  (单位:百万台币)
       项目         2017年前三季        2016年前三季        年成长率(%)
 初年度保费              802,180             917,608             -12.6%
 续年度保费            1,580,259           1,359,029             +16.3%
       合计            2,382,439           2,276,637              +4.6%
 (完)   

 (记者 詹静宜; 审校 高洁如)

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