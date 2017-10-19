台湾金融：寿险业2017年前三季总保费收入年增4.6%，投资型商品买气回温

路透台北10月19日 - 据台湾寿险公会最新统计，2017年前三季寿险业总保费 收入(不含负债)较上年同期年增4.6%，其中投资型保险受惠于全球景气回温、金 融市场表现热络，今年投资型商品买气明显回温，投资型寿险相较上年同期增加7 7.7%，至于传统型保单受限于市场观望美国升息而较上年同前衰退。 寿险公会指出，由于美国启动升息循环，保户期待未来利率会上涨，保费会 更便宜，因此出现观望心态，今年截至9月底，传统型寿险初年度保费收入相较去 年同期减少22.3%。 根据寿险公会最新统计资料显示，2017年前三季寿险业总保费收入达2兆3,82 4.39亿台币；其中初年度保费收入达8,021.80亿元，年减12.6%；至于续年度保费 收入则约为1兆5,802.59亿元，较上年度增加16.3%。 寿险业2017年前三季保费收入(不含负债)统计表: (单位:百万台币) 项目 2017年前三季 2016年前三季 年成长率(%) 初年度保费 802,180 917,608 -12.6% 续年度保费 1,580,259 1,359,029 +16.3% 合计 2,382,439 2,276,637 +4.6% (完) (记者 詹静宜; 审校 高洁如)