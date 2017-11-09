台湾金融：将控管保险业投资国际板债券汇率风险与差异化管理--金管会

路透台北11月9日 - 针对外界关注台湾保险业投资国际板债券衍生的风险，金融监督管理委员会出具检讨报告称，将再就产生的汇率风险进行控管，研议是否强化监理措施；也会对投资比重较高的公司，进行差异化管理。

路透周四取得金管会〞开放保险业投资国际板债券金额不计入国外投资限额政策〞的检讨报告，针对国际板债券缺乏次级市场存在流动性风险，保险业投资国际板债券可能受到国际利率上升所产生的利率风险影响，国际板债券收益相对国外债券较差对投资人不利等三大疑虑予以说明。

在流动性风险疑虑方面，金管会表示，持续推动于国际板债券市场引进多元投资人，以提升该市场的流动性。已放宽国际板债券的证券商营业处所交易时间，由证券商自行决定是否延长，以及放宽证券商与境外专业投资机构交易国际债券，以扩大国际债券市场的外资参与。

金管会指出，已完成建置〞宝岛债券参考殖利率曲线〞与〞美元国际债券参考殖利率曲线〞，并着手建立〞美元零息可赎回国际板债券公平价格评价模型〞，未来将提供每日美元计价国际板债券公平价格予市场参考。

此外，也已建置国际板债券〞流动量提供者制度〞，国际板债券发行人于发债时，皆须指定其他机构法人为其债券的流动量提供者，有助于吸引其他对流动性需求较高之投资人。

在利率风险疑虑方面，金管会报告称，考量美国利率长期缓步走升趋势，可能带动中长天期债券殖利率上升，预期有助于未来保险业新增及再投资固收商品的收益。至于保险业现有包含国际板债券的固定收益投资部位，因多属持有至到期日及无活络市场的债券投资，因此利率变动对于保险业的综合损益应不致造成明显冲击。

至于国际板债券收益较国外债券差的问题，金管会指出，国际板债券发行人主要为国际知名的外国大型公司，其发行利率皆以贴近国际市场行情水准订价。依据柜买中心取样分析结果所示，国际板债券发行利率与国外市场相较有高有低，尚无系统性地低于国外的情形。

金管会强调，将会再请柜买中心持续追踪国际板债券发行利率与国外公司债利率的差异情形，并密切注意国内外市场的变化。(完) (采访 詹静宜; 撰写 董永年; 审校 张喜良)