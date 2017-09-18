台湾金融：短票无实体化今上线交易顺畅，首日成交达260亿台币--集保结算所

路透台北9月18日 - 台湾集中保管结算所周一表示，为推动短期票券初级市场无实体化及协助企业简化商业本票签发作业，商业本票无实体化今日正式上线，首日成交额达260亿台币超过今日到期的227亿，交易相当顺畅。

台湾集中保管结算所董事长林修铭今日在一场记者会也称，目前发行人申请登记家数已逾2,500户，仍会与票券公会研议祭出诱因吸引发行端到电子平台交易，年底前绝对超过3,000户。

“无实体化只是个开始，再来还会给很多诱因。”他说。

他并称，无实体化发行落实政府打造数位化金融环境政策，电子化作业模式节省人力成本及降低人工作业风险，可大幅提升市场作业绩效，且企业以登记形式发行商业本票打破实体票券面额的限制，将使票券商在业务推广方面更具弹性，有助于票券市场发展更宽广。

根据集保结算所统计，占票券市场流通量九成以上的融资性商业本票，目前每年发行量皆超过10兆(万亿)台币，在货币市场扮演重要角色。

**短票利率持平**

短票方面，票券商资调人员表示，短票登记制票券(无实体化)周一正式上路，因新旧票夹杂及票券型态改变，使市场操作转趋谨慎，今日发票量偏少、短票利率也大致持平不变。

他们并称，此前资金落点多避开短票无实体化上路时点，票券商资金缺口不大，部分调度转以拆款及RP方式支应，本周料迈入发票空窗期，短票利率较难跳脱既有区间。

〞之前能避的都避开了，今天票量自然而然变少。〞一大型票券商交易员说。

今日票券商与银行间承作30天跨季自保短票利率主要在0.37-0.38%，同上日。

据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.374%，区间在0.36-0.39%，成交129.04亿台币；前日加权平均利率在0.369%，区间在0.34-0.39%，成交104.89亿台币。(完)