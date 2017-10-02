台湾金融：维持保险投资国际债券现状，保发中心将检讨风险--金管会主委

路透台北10月2日 - 台湾金管会主委顾立雄周一称，目前仍要维持保险业投资国际板债券的现状，并没有要冻结，研议请保发中心检讨保险业投资国际板债券的风险。

顾立雄今日在立法院备询后受访并指出，针对立法委员关注国际板债券流动性欠佳，担心保险业投资国际板债券部位跃升破3兆台币恐衍生投资风险，将先从风险管控角度出发，若有风险问题才会再议后续管控。

“他们所取得成本扣掉汇率还有赚，我们会来了解产生的压力到底有多大。”他说。

顾立雄在会中也称，因国际板债券投资涉及汇率和利率双风险，希望保险公司做好风控。

他并提到深知保险业本身取得资金成本较高达3%，要不要采取立委建议针对国际板债券实施分级管理，仍要视后续检讨保险业投资国际板债券风险情形而定。

保险业投资国际板债券在2006-2014年间金额仅1,000亿台币，但2014年6月放宽保险业投资国际板债券不计入海外投资限额以后，三年内保险业投资国际板债券余额已成长突破3兆台币大关。

民进党立委郭正亮会中质询时指出，明年可能发生利率飙升和汇率翻转的问题，惟台湾国际板债券流动性几乎是零，若市场反转，利率和汇率发生问题，保险业恐造成巨大损失。

为因应保险业投资国际板债券风险，台湾金管会年中已实施保险业投资国际板债券不可赎回年限至少满五年。(完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)