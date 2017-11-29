台湾金融：财政部召集银行检讨政策放款，未来由银行公会规划三方合约

路透台北11月29日 - 针对猎雷舰制造商庆富公司疑似金融弊案，台湾财政部周三召集各大公股银行，做出检讨并决议，且未来重要政策性联贷案将朝三方合约方式迈进。

财政部次长苏建荣表示，因未来政策性联贷不一定只涉及公股银行，也可能有民营银行涉入，因此未来将交由银行公会，规划政策性联贷案的三方合约涉及机制及运作模式。

〞今天主要召集公股银行检讨，在联贷的过程中可能有的缺失及未来改进建议的方向。〞他说。

他说，未来三方合约中能会请相关部会如国防部、金管会或公共工程委员会等涉及政策的部会一起协调，在贷款过程中做第三方参考意见。至于财政部后续也会根据各银行今日在会议中的建议，提出完整报告。

财政部目前仍握有多家大型银行股权，包括百分之百持股的台湾银行、土地银行，另外也部分持有第一金控、合库金控、华南金控、彰化银行、台湾企银、兆丰金控，仍掌控多数金控公司经营权。

台湾自制猎雷舰庆富公司超贷弊案，多家公股银行踩到地雷，财政部先前已撤换第一金控董事长蔡庆年，因认为主办的联贷案有严重缺失。

庆富造船于2014年承揽国防部猎雷舰建造案，并由第一银行主办205亿台币庆富联贷案，参贷行包括合库银、华南银、台企银、台湾银行、土地银行、彰化银行、农业金库及输出入银行，全为公股行库。

目前该公司已逾三个月以上未缴利息，各银行已将此笔放款打入逾放。由于联贷金额庞大，目前初步估计若扣除担保品，各公股银行的合计损失可能达到200亿台币以上。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)