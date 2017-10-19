台湾金融：金管会对新南向祭出两大策略同时强化曝险控管系统--主委

路透台北10月19日 - 台湾金管会主委顾立雄周四表示，对新南向已研拟协助企业取得业务发展资金与协助银行业增设据点等两大策略，同时将强化新南向曝险控管系统，加强与新南向国家金融监理交流。

顾立雄今日在立法院财委会备询并指出，新南向四项作法为输出入银行增加融资/保证及保险、鼓励国内银行业在兼顾授信风险下，对台资企业或当地台商扩大授信、辅导台商运用国内资本市场筹资，并协助银行增设海外据点。

“将强化新南向曝险控管，并与新南向国家金融监理机关密切互动合作。”他说。

他并称，目前金管会已与九个新南向国家签署金融监理MOU(合作备忘录)，同意双方金融监理机构可以相互往来。

蔡英文政府上台后积极推动新南向政策；新南向国家包括泰国、新加波、印尼、马来西亚、菲律宾、越南、汶莱、缅甸、柬埔寨、澳大利亚、纽西兰、印度、寮国、巴基斯坦、孟加拉、尼泊尔、斯里兰卡及不丹等18国。

据金管会提供财委会报告指出，台湾的银行业今年至8月底止对国内企业或当地台商对于新南向国家投资或拓展业务授信总余额增加728.88亿台币，相当于达成年度目标之187.70%。

此外，输出入银行对新南向政策目标国家贷款核准额度年度目标为108.21亿台币，至9月底已达100.37亿，达成年度目标之92.75%；保证额度年度目标为12.72亿，至9月底已达25.74亿，达成年度目标之202.36%。(完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)