台湾金融：金管会裁罚中信金执行总经理停职六个月、法遵长停职三个月

路透台北12月5日 - 台湾金管会周二裁罚消金龙头--中信金控执行总经理停职六个月、及法遵长停职三个月，并处以1,000万台币罚锾，因中信金为辜姓股东等员工代垫保释金。

金管会主委顾立雄今日在记者会并指出，为落实公司治理，考量中信金由其总经理吴一揆全职处理公司事务，并决定为员工保释金垫付，决议作出上述裁罚。

“要维持产金分离的概念，展现零容忍的态度。”顾立雄说。

对于媒体询问此是否为“金控去家族化”的第一枪，他称，永丰金控案是在他上任前就有的案件，中信金帮股东员工代付保释金一案则是他就任后作出裁罚。

此外，金管会今日也一口气惩处永丰余投资控股罚锾合计84万台币，同时也裁罚5月间大陆企业委托外资投资台湾证券，对该大陆投资人处罚锾60万台币、停止股东权利及限期六个月内出清持股。

金管会并称，该大陆投资人买卖持有台湾证券期间已达该证券发行股分的10%，不符合相关规定，对该大陆投资人罚锾522万台币。

顾立雄就任金管会主委前曾称，金融监理将进行差异化管理，像永丰金可能有家族化、可能有产金没办法分离的问题，导致公司内稽内控监理不容易做到，因此鼓励内控内稽表现好将列入A段班可容许较多创新实验，法遵没有想像中好的则监理将比较严格。(完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)