台湾金融：10月景气信心及薪资上涨预期齐扬，拉动消费意愿向上--国泰金

路透台北10月20日 - 台湾资产最大金控--国泰金周五公布10月国民经济信心调查结果称，随着最新景气对策信号由黄蓝灯转呈绿灯，10月景气现况乐观指数弹升创2015年6月以来新高，景气综合信心维持上升趋势，且薪资上涨预期弹升，拉动消费意愿向上，惟对股市则转趋保守。

调查结果并显示，行政院宣布明年公务员加薪政策后，民众对于薪资上涨现况与预期指数同步转正，为2015年8月以来首度转正。在景气与薪资乐观情绪带动下，民众整体消费意愿持续上扬，其中大额消费意愿指数一举突破乐观门槛值，为2015年7月以来首见。

国泰金调查报告认为，因苹果iPhone 8销售状况不如预期，9月台湾加权指数出现回落，致10月民众股市乐观指数下跌至近三个月低点，风险偏好指数则仅小跌。综合判断，整体民众对于短期股市转趋谨慎，所幸基本面仍提供相当支撑。

该调查也指出，在综合信心带动下，民众认为今年经济成长率有机会超越1.5%的比例持续攀升至62.7%，平均经济成长率的预期值略升至1.57%，民众对于今年通货膨胀率的平均预期值回升至1.13%，显示对于整体景气看法仍偏正面。

台湾主计总处8月下旬将今年经济成长率预估调高至2.11%，明年首估为成长2.27%；同时预估今年通膨率0.66%(原估0.95%)，明年通膨率估为0.87%。 (完) (记者 詹静宜；审校 乔艳红)