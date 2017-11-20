台湾金融：11月经济信心指标重回乐观，股市信心止跌反弹--国泰金控

路透台北11月20日 - 台湾资产最大金控--国泰金控周一公布11月国民经济信心调查结果指出，景气现况乐观指数弹升，为2015年6月以来首次回到正值，且景气展望乐观指数也见同步回升，亦为2015年6月以来新高，显示民众整体景气综合信心已转趋乐观。

调查结果并显示，美国苹果iPhone X上市供货速度较预期充足，市场对股市抱持乐观展望，外资买盘回笼带动台股整理后再创新高；11月民众股市乐观指数小扬，风险偏好指数亦反弹，同为2015年6月以来新高，显示民众对于未来半年的股市信心仍有基本面支撑。

该调查也指出，近期民众经济信心持续改善，民众认为2018年经济成长率的平均预期值为2.08%，仅略低于官方预估的2.27%，且有61.9%的民众认为有机会超越2%，相较于民众对2017年的预期偏向乐观。

该调查并提到中共十九大党代表会议在10月底顺利落幕，有将近四成的台湾民众认为中国2018年经济成长率将持续稳定，维持在6.5-6.7%之间，有17.5%的民众认为在追求质的成长政策下，中国经济成长有震荡偏下落在6.2-6.5%的可能性，仅4.7%的民众担心中国明年经济成长会低于6.2%明显下跌的风险。

该调查并称，中共十九大会议后，有51%的民众预期2018年人民币兑美元汇率相较10月底的水准，将在1%的区间内小幅波动，另有将近四成的民众认为人民币明年会呈现偏升格局，该比例明显高于看贬人民币的民众。

至于通膨方面，该调查提到民众对于台湾2018年通货膨胀率的平均预期值为1.11%，略高于主计总处预估的0.87%，显示民众对于经济与通膨的看法仍正向稳定。

台湾主计总处8月下旬将今年经济成长率预估调高至2.11%，明年首估为成长2.27%；同时预估今年通膨率0.66%(原估0.95%)，明年通膨率估为0.87%。 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)