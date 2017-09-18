台湾金融：9月经济信心指标全面向好，股市乐观与风险偏好续扬--国泰金

路透台北9月18日 - 台湾资产最大金控--国泰金控周一公布9月国民经济信心调查结果指出，在主计总处小幅上修2017年经济成长率至2.11%及国内、外采购经理人指数全面改善的激励下，9月民众景气展望乐观指数弹升创2015年6月以来新高。

调查结果并显示，由于苹果新机效应带动台湾企业营收动能转强，基本面与题材面带动台股指数缓步走高。9月民众股市乐观指数明显弹升，创近三个月新高，且民众的风险偏好上扬创2015年6月以来的高点。

国泰金调查报告认为，就业展望与薪资上涨预期指数也明显回温，在景气与就业市场同步带动下，民众消费意愿持续回升，其中耐久财消费意愿也有所跃升，大额消费意愿更已经接近消费乐观的门槛值。

该调查也指出，近期朝鲜发射导弹飞越日本，造成全球股市震荡，有高达75.4%的民众认为最佳的避险资产为黄金，美国公债也获得10.1%民众青睐，日圆及瑞士法朗则分别受到6.8%、3.8%民众支持。显示黄金在台湾民众心目中的避险地位几乎无可取代。

至于通膨方面，该调查提到相较于前月调查结果，民众对通膨预期则明显转弱，对于今年通货膨胀率的平均预期值降至1.11%，仅21.3%的民众认为通膨有机会高于1.5%。

台湾主计总处8月下旬将今年经济成长率预估调高至2.11%，明年首估为成长2.27%；同时预估今年通膨率0.66%(原估0.95%)，明年通膨率估为0.87%。 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)