台美贸易：美国采太阳能电池和模组防卫关税首年30%，工业局辅导因应转型

路透台北1月23日 - 针对美国贸易代表署宣布针对太阳能电池与模组采四年防卫关税(30%、25%、20%及15%)，尚待细节出炉；台湾经济部周二表示，目前工业局将辅导厂商整厂输出及转以高效能太阳能电池与低价电池区隔。

国贸局长杨珍妮表示，防卫型措施是产业受到损害后实施的措施，与反倾销措施不同。此案是美国太阳能厂商提出，美国政府经调查后认为业者权益受损，因此提出四年的防卫关税。不过这个效果会限制进口，并可能对全球供应链造成影响。

〞现在没有掌握相关的措施可以在WTO(世界贸易组织)告他(美国)，〞杨珍妮说。她表示，台湾希望的是公平公正的贸易，台湾政府当然关切，不过诉讼很花钱，政府不会随便走TWO的诉讼。

根据贸易局的资料，美国本次将以课征四年期关税(30%、25%、20%及15%)的方式施行，根据WTO会员国对防卫协定的实施，关税逐年的调降目的是争取时间让美国国内产业得以重整。

此外，贸易局也表示，美国本次的救济措施针对电池部分给予优待，每年给予2.5GW的额度的免税额度，台湾是输美的太阳能电池的主要供应地，2016年台湾输美电池占美国进口量达到45.70%。至于2016年台湾太阳能电池的海关出口额25亿美元。(完)

台湾太阳能电池产能达12GW(兆瓦)是全球第二大供应地，美国统计显示2016年台湾的电池占美国总进口量为45.70%。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)