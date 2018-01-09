FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
台股业绩：富邦金去年净利年增11%至538亿台币，投资收益抵消汇损影响
频道
专题
综述：美国对朝韩会谈表示赞赏 但朝鲜拒绝讨论去核化问题
半岛局势
综述：美国对朝韩会谈表示赞赏 但朝鲜拒绝讨论去核化问题
即时观点：中国12月CPI小涨PPI涨幅续回落 通胀温和料难扰动货币政策
深度分析
即时观点：中国12月CPI小涨PPI涨幅续回落 通胀温和料难扰动货币政策
2018年全球经济增速料加快至3.1% 受新兴经济体带动--世行
国际财经
2018年全球经济增速料加快至3.1% 受新兴经济体带动--世行
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
January 9, 2018 / 8:42 AM / a day ago

台股业绩：富邦金去年净利年增11%至538亿台币，投资收益抵消汇损影响

1 分钟阅读

路透台北1月9日 - 尽管去年台币强升导致汇损侵蚀金融业获利，但台湾资产第二大金控--富邦金控周二公布，2017年自结税后净利537.77亿台币，年成长11.1%，因旗下保险去年投资收益颇丰及提高避险比重；其中12月自结税后净利31.09亿台币，年增35.6%。

富邦金控主要获利引擎--富邦人寿去年12月税后净利达23.42亿台币，年成长3%；去年全年税后净利则为323.22亿台币，较上年成长13%。

富邦人寿高层指出，由于去年投资收益还不错，且海外投资部位避险比重高达80-90%，抵销台币升值带来的影响。

2017年，富邦人寿累计初年度保费收入达1,745亿台币；总保费收入则为5,154亿台币，年成长4%，显示资金成长动能仍在，尚待有效去化。

至于富邦金控第二个获利引擎--台北富邦银行，去年12月税后净利7,900万台币，去年全年税后净利为166.79亿台币，年成长16%，主要受惠净利息收益和投资收入稳健成长。

台币兑美元去年全年升值8.14%，造成保险业汇损压力大增。台湾金管会此前公布，寿险业2017年至11月底净汇损1,623亿台币，整体外汇价格变动准备金余额也降至259亿台币。

富邦金今日收平报52.50台币，表现稍优于台湾加权指数的0.01%跌幅。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below