台股业绩：富邦金去年净利年增11%至538亿台币，投资收益抵消汇损影响

路透台北1月9日 - 尽管去年台币强升导致汇损侵蚀金融业获利，但台湾资产第二大金控--富邦金控周二公布，2017年自结税后净利537.77亿台币，年成长11.1%，因旗下保险去年投资收益颇丰及提高避险比重；其中12月自结税后净利31.09亿台币，年增35.6%。

富邦金控主要获利引擎--富邦人寿去年12月税后净利达23.42亿台币，年成长3%；去年全年税后净利则为323.22亿台币，较上年成长13%。

富邦人寿高层指出，由于去年投资收益还不错，且海外投资部位避险比重高达80-90%，抵销台币升值带来的影响。

2017年，富邦人寿累计初年度保费收入达1,745亿台币；总保费收入则为5,154亿台币，年成长4%，显示资金成长动能仍在，尚待有效去化。

至于富邦金控第二个获利引擎--台北富邦银行，去年12月税后净利7,900万台币，去年全年税后净利为166.79亿台币，年成长16%，主要受惠净利息收益和投资收入稳健成长。

台币兑美元去年全年升值8.14%，造成保险业汇损压力大增。台湾金管会此前公布，寿险业2017年至11月底净汇损1,623亿台币，整体外汇价格变动准备金余额也降至259亿台币。

富邦金今日收平报52.50台币，表现稍优于台湾加权指数的0.01%跌幅。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)