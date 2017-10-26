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国泰君安期货：大连铁矿石期货上行空间有限
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2017年10月26日 / 凌晨12点52分 / 2 天前

国泰君安期货：大连铁矿石期货上行空间有限

1 分钟阅读

以下内容节选自10月26日的《期货日报》：

最近，铁矿石近远月合约走势出现分化，1801合约走势反复，1805合约出现大幅上涨，远月合约重回升水状态。我们认为，铁矿石反弹主要是对前期过度悲观情绪的修复，当前很难找到推动铁矿持续性上涨的驱动力。在四季度到明年一季度钢厂大规模限产的背景下，铁矿石现货面临较大的考验，近月合约反弹将受限。

　　进入10月后，河北武安和唐山先后宣布提前实施采暖季限产。武安区域内14家钢铁企业46座高炉，按政府要求的比例进行了限产，部分企业限产比例在60%以上。唐山市政府10月12日发文要求钢铁企业烧结限产50%，10月23日再度加码，要求全市钢铁企业采用湿法脱硫的烧结机、竖炉全部停产，采用半干法脱硫的烧结机继续停限产50%。主要钢铁生产地区限产时间提前，力度也在不断加强，超出市场预期。而采暖季“2+26”城市正式限产从11月15日开始，历时4个月。根据我们的估算，若全部城市按照50%力度限产，则粗钢产量将减少4000万吨，铁矿石需求将减少约6000万吨。并且，从今年国家对环保的要求和历次减产的执行力度来看，后期限产力度有继续加码的可能。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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