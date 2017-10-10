国泰君安期货：郑州动力煤期价后期走势难言乐观

以下内容节选自10月10日的《期货日报》：

部分观点基于去年冬季动力煤价格上涨的思维惯性，认为今年的价格也将上扬。然而，笔者认为，今年冬季与去年同期的市场环境不同，供应增加的幅度更大，目前，秦皇岛港的库存已经企稳回升。与此同时，今年冬季对工业行业的限产意味着动力煤需求的下降。整体来说，后期动力煤价格走低的压力增强。

部分看多的观点认为，去年冬季动力煤价格快速攀升，今年会重复去年的情况，10月之后走出一轮凌厉的上涨行情。实际上，提振去年动力煤价格的力量是供应收缩。去年，煤炭行业在276天工作日制度下，产量迅速下滑，冬季出现供应缺口。今年，煤炭行业重新执行330天工作日制度，产量陆续恢复。数据显示，今年1—8月，全国原煤产量为23亿吨，累计同比增加5.4%。从发改委的表态来看，政策层面增加供应、平抑煤价的目的较为明确，其提出：加快优质产能释放，督促指导主要产煤地区持续增加有效供应；增加运力协调保障。从各大集团对煤炭价格的表态来看，神华、中煤、同煤等多家大型煤企宣布下调北方港市场煤价10元/吨，说明动力煤价格上方的政策顶正在清晰。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)