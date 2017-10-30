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国际油市：亚洲低硫柴油现货价差持续下滑，因印度出口增加
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#亚洲
2017年10月30日 / 上午11点16分 / 1 天内

国际油市：亚洲低硫柴油现货价差持续下滑，因印度出口增加

1 分钟阅读

    路透新加坡10月30日 - 亚洲低硫柴油现货价差周一持续下滑，贸易
商表示有更多来自印度的供给，且从亚洲至欧洲的船货获利要较前几周降
低。
    
    贸易商称印度石油公司(IOC)求售更多11月船期的柴油船货，之前该
公司曾以每桶较中东50ppm柴油报价贴水0.35-0.45美元的价格，向联合石
化出售了两艘11月初船期的船货。
    
    贸易商表示，IOC求售另外两艘总计4万吨的50ppm柴油，船期为11月
中旬。
    
    IOC高管上周表示，该公司或许会在一到两个月内出售3-4艘柴油船货
。
    
    贸易商表示，印度的巴拉特石油(BPCL)以每桶较中东500ppm柴油报价
贴水1.50-1.60美元的价格，出售了3.5万吨11月1-4日从孟买装船的的含
硫50ppm的柴油船货。
    
    一位行业消息人士称，该公司在11月或许是12月，再出售至少一艘船
货。
    
    贸易商称，印度Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRP
L)以每桶较新加坡报价贴水0.90美元的价格，向壳牌出售了4万吨11月20-
22日船期的航煤。
    
    新加坡现货市场上未报告交易达成。(完) (编译 王洋; 审校 孙茉莉)

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