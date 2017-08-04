国际油市：亚洲柴油出口料上升，但南非及欧洲需求为价格带来支撑

路透新加坡8月4日 - 贸易商称，泰国的柴油出口料上升，但来自南非的现货需求以及欧洲潜在进口需求给柴油裂解价差带来支撑。

据贸易商称，泰国PTT已标售8月份装船的柴油，可能会给库存带来一定缓解。

南非PetroSA则在寻求10月份的现货柴油，为低硫品级柴油现货价差提供支撑。

根据中石化近期一份陈述文件，到2020年，中国炼油产能料增加至少250万桶/日。中石化为亚洲最大炼油商，也是联合石化母公司。

这有望令柴油出口高企，因为中国国内对柴油的需求虽在回升，但预计不能消化掉全部供应。

日本最大炼油商JXTG Nippon Oil & Energy Corp周五称，已于周三重启完成既定检修的Mizushima-B炼厂产能9万桶/日的常压蒸馏装置。

航煤方面，周五公布的美银美林全球研究报告显示，分析师认为，夏季过后航煤前景可能不那么乐观。

“欧洲航煤需求增长已放缓，经济合作暨发展组织(OECD)亚洲国家/地区需求停滞，印度、中国、巴西等主要主要新兴市场以及中东部分地区的需求更是较为疲弱，”报告称。

并称需求的放缓也和航煤产出上升状况不协调，有可能会给航煤裂解价差带来一定拖累。

新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有航煤交易。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)