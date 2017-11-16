FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
国际油市：亚洲柴油利润可能因库存上升而承压
频道
专题
全球基金经理对中国看法不一 但普遍看好新兴市场
路透精英汇
全球基金经理对中国看法不一 但普遍看好新兴市场
汇市一周综述：四大央行承诺向市场放风 欧元“人逢喜事精神爽”
深度分析
汇市一周综述：四大央行承诺向市场放风 欧元“人逢喜事精神爽”
特斯拉电动重卡亮相藏玄机 新款Roadster跑车成压轴彩蛋
国际财经
特斯拉电动重卡亮相藏玄机 新款Roadster跑车成压轴彩蛋
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月16日 / 上午11点09分 / 1 天前

国际油市：亚洲柴油利润可能因库存上升而承压

1 分钟阅读

路透新加坡11月16日 - 贸易消息人士称，在中国增加柴油产量之际，新加坡库存增加可能将打压亚洲柴油利润。

新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，在截至11月15日的当周，新加坡陆上柴油和航煤库存增加约4%，至两个月高位1,204.7万桶。

数据显示，新加坡从澳洲、新西兰、越南、孟加拉和香港进口的柴油较前周下降。

数据还显示，新加坡对印度和中国的柴油出口增加，可能助长了库存。

三位知情行业消息人士周四向路透表示，中国国营企业振华石油将透过一笔定期合约，首次为伊拉克国家石油营销组织SOMO供应柴油。

其中两名消息人士表示，SOMO招标购买237万吨2018年1-12月交付的500ppm含硫柴油，振华石油将供应其中60万吨。

“(振华)在伊拉克运营一处油田，所以在那里已经有一层紧密关系，”其中一名知情人士称。

第二名消息人士称，振华料将向新加坡等亚洲贸易商购买船货，供应给伊拉克，因为关联企业华锦集团炼厂并未具备出口资质。

中国统计局周四公布的数据显示，10月份中国的汽油和柴油产量创历史新高，因为炼油厂在第四季度加快了成品油的生产速度。

柴油产量增长4.4%，达到1,644吨，也是自统计局发布此项数据以来的新高。(完) (编译 于春红; 审校 张涛)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below