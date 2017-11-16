国际油市：亚洲柴油利润可能因库存上升而承压

路透新加坡11月16日 - 贸易消息人士称，在中国增加柴油产量之际，新加坡库存增加可能将打压亚洲柴油利润。

新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，在截至11月15日的当周，新加坡陆上柴油和航煤库存增加约4%，至两个月高位1,204.7万桶。

数据显示，新加坡从澳洲、新西兰、越南、孟加拉和香港进口的柴油较前周下降。

数据还显示，新加坡对印度和中国的柴油出口增加，可能助长了库存。

三位知情行业消息人士周四向路透表示，中国国营企业振华石油将透过一笔定期合约，首次为伊拉克国家石油营销组织SOMO供应柴油。

其中两名消息人士表示，SOMO招标购买237万吨2018年1-12月交付的500ppm含硫柴油，振华石油将供应其中60万吨。

“(振华)在伊拉克运营一处油田，所以在那里已经有一层紧密关系，”其中一名知情人士称。

第二名消息人士称，振华料将向新加坡等亚洲贸易商购买船货，供应给伊拉克，因为关联企业华锦集团炼厂并未具备出口资质。

中国统计局周四公布的数据显示，10月份中国的汽油和柴油产量创历史新高，因为炼油厂在第四季度加快了成品油的生产速度。

柴油产量增长4.4%，达到1,644吨，也是自统计局发布此项数据以来的新高。(完) (编译 于春红; 审校 张涛)