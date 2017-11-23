国际油市：亚洲柴油利润获支撑，因库存下降且中国需求上升

路透新加坡11月23日 - 贸易消息人士周四称，柴油和航煤库存下降，及中国国内对柴油需求上升支撑了柴油利润。

消息人士称，在1月汽车用柴油规格变化前，越南主要柴油进口商Petrolimex买入其首批超低硫柴油。

一位消息人士称，该公司买入35,000吨含硫10ppm柴油，船期为12月6至10日，价格为较新加坡500ppm柴油报价每桶升水1.50美元。

消息人士补充称，该越南公司还买入两船每船35,000吨的500ppm柴油，船期分别为12月4至8日和l2月16至20日，价格较新加坡500ppm柴油报价每桶升水0.50美元。

新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，11月22日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存跌2%，至两周低位1,178.7万桶。

中国柴油价格上涨，使其较汽油出现少见的升水态势，由于中国治理雾霾和可能调整税收，交易员担心供应缺少而蜂拥买入柴油。

据咨询机构Longzhong Information Group，受指标原油价格大涨影响，山东省柴油批发价自10月以来累计涨11%，周二报每吨6,700元人民币 (1,011美元)，较汽油升水320元人民币。

一名消息人士周四称，由几家民营独立炼厂新成立的山东炼化能源集团已经向商务部申请明年的成品油出口配额。这名消息人士来自组成该集团的一个成员公司。

山东清源集团总经理焦冲称，政府应当考虑将配额分配给那些迅速提高产品质量、产品能满足更严格排放标准、且在原油市场已经建立声誉的炼厂。

新加坡现货交易中，达成三笔柴油交易，但未达成航煤交易。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)