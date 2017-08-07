国际油市：亚洲柴油及航煤裂解价差下滑，因套利需求可能放缓

路透新加坡8月7日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周一下滑，业内消息人士称，洲际航线运价上涨，导致欧洲需求略有减弱。

套利船货可能放慢脚步：据两位船舶经纪人称，对数艘从中东向欧洲输送中质馏分油船舶的临时预约已取消，可能是由于运价进一步上涨。

“运价涨得太高太快了...看起来贸易商要缩减规模，以更小船型输送燃料了，”其中一位表示，并称中程和远程1(LR1)型油轮的运价没有LR2型涨得快。

BP买入30万桶航煤，8月下半月从新加坡装船，但由于供应依然充裕，这一购买规模尚不足以阻拦航煤现货价差的下滑。

贸易商称，越南最大燃料进口商Petrolimex在寻求两批规模各为3.5万吨的含硫500ppm柴油，9月份自新加坡、泰国或马来西亚装船。

印度Essar Oil标售9月份装船的第二批柴油船货，表明柴油需求略有减弱，不过贸易商称，需求减弱只是暂时现象，有可能会在雨季过后回升。

该公司标售至多7万吨柴油，9月8-12日从Vadinar装船，招标截至8月8日。据贸易商透露，之前该公司以较中东报价每桶升水约0.50美元的价格卖出类似规模的一批船货，9月1-5日装船，买家可能是Freepoint Commodities，可尚无法立即确认。

印度最大炼油商--印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)将斥资24亿美元，在未来几年将印度西部炼厂产能扩大约三分之一，以满足国内对燃料不断增长的需求。

该计划周五公布，将令其古吉拉特邦的炼油厂到2021年底产能达到36万桶/日。这是IOC到2030年将炼油产能扩大约89%达到300万桶/日愿景的一部分。

韩国SK Engineering & Construction周日称，已与伊朗Tabriz Oil Refining Company签署16亿美元交易，翻新这家伊朗公司的炼油设施。

新加坡现货市场上有三笔航煤交易达成，没有柴油交易。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)