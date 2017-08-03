国际油市：亚洲柴油及航煤裂解价差微涨，船货发往欧洲看似有利可图

路透新加坡8月3日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周四微涨，贸易商称，将船货发往欧洲看起来较为有利可图，不过运费率的上涨限制了发货活动。

贸易商及船舶经纪商称，在荷兰炼厂关停令运货至欧洲吸引力大增之后，贸易商争相预订将燃料从中东输送至欧洲的船舶，推动运费率涨至数月高位。

据两位船舶经纪商称，至少有10艘可装载5.5-7.5万吨航煤和柴油的远程油轮已被临时预订发货至欧洲，其中至少四艘是由皇家荷兰/壳牌石油集团预订。

Banchero Costa研究主管Ralph Leszczynski称，本周的活动推动从中东至欧洲航线的油轮运费率较周一上涨11%，较一周前上涨12%。

新加坡国际企业发展局(IES)的数据显示，截至8月2日当周，新加坡在岸柴油及航煤库存下降4.8%，至两周低位1,300.7万桶。

数据还显示，从印度进口到新加坡的柴油量增长43%至大约268,000吨。而且还罕见地从荷兰进口。

另据该数据，往香港和缅甸的发货量较前一周跳增，可能是库存下降的原因之一。

此外还有一批航煤船货发往英属印度洋领地。

印尼国有炼油商Pertamina在寻求共计34万桶航煤，8月下半月自新加坡或马来西亚南部装船。招标截至8月7日，投标有效期截止到8月9日。

新加坡现货市场上有两笔航煤交易达成，一笔柴油交易。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)