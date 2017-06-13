国际油市：亚洲柴油和航煤价差小升，之前新加坡一炼油厂发生火灾

路透新加坡6月13日 - 亚洲柴油和航煤现货价差周二小升，贸易消息人士称，之前新加坡的一座炼厂的原油蒸馏装置发生火灾。

两位知情人士称，新加坡炼油公司(SRC)在裕廊岛的一座炼化设施周二发生火灾，造成1号原油蒸馏装置停产。

一位在新加坡的中质馏分油经纪商称，火灾发生后，即期柴油价格和东方-西方柴油价差上升。

不过一位在新加坡的贸易商称，柴油船货或该炼厂的进口不太可能受到重大影响。

据两名贸易行业知情消息人士周二透露，中国下发了第三批加工贸易成品油出口配额906万吨。配额有效期至今年年底，分配给中国石油天然气集团公司、中国石油化工股份有限公司、中国海洋石油总公司和中国中化集团公司。

贸易商称，印尼国家石油公司(Pertamina)求购今年7-12月交付的含硫500ppm柴油。

之前该公司完成了含硫300ppm柴油的定期采购合同，数量不详，采购细节也不清楚。

贸易商称，印度石油公司(IOC)再度标售两艘7月船期的航煤船货，规模均为1.3-1.6万吨。之前该公司取消了对1.5-1.6万吨7月7-8日船期航煤的标售。取消的原因不清楚。

新加坡现货市场上达成一笔柴油交易和两笔航煤交易。(完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)