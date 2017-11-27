国际油市：亚洲柴油和航煤供需态势均衡，现货价差受到抑制

路透新加坡11月27日 - 亚洲柴油和航煤供给依旧与现货需求呈现均衡的态势，使得两种油品的现货价差都受到抑制，不过贸易商周一表示对于中国明年出口增加的预期可能产生压力。

印度Essar Oil标售6万吨12月25-29日从Vadinar装船的航煤，11月29日截标。

该公司之前曾求售12月初的一艘船货，不过招标结果未知。

贸易商表示，约旦Jordan Petroleum Refinery Company从维多买入逾400万桶2018年1-6月船期的柴油和汽油。

他们表示，该公司之前曾以每桶较中东500ppm柴油报价升水3.92美元的价格，买入350万桶10ppm柴油。

贸易商表示，巴基斯坦国家石油公司正在求购数量未定的2月船期航煤和柴油。

消息人士称，印度的柴油需求在雨季后稍稍复苏，但仍远未接近峰值，使得该国持续出口柴油。

三位熟悉情况的消息人士周六称，中国已向三家独立炼厂发放了150万吨2017年原油进口配额，表明中国政府正在放宽对俗称“茶壶”炼厂的独立炼厂的政策。消息人士引述商务部的通知说，山东清沂山石化科技有限公司获得了80万吨的进口配额、淄博鑫泰石化有限公司获得50万吨、山东玉皇盛世化工股份有限公司获得20万吨。由于未获授权向媒体发言，这些消息人士要求匿名。

新加坡现货市场上有两笔柴油交易达成，没有航煤交易。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)