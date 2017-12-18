国际油市：亚洲柴油市场坚挺，受益于越南和巴基斯坦的需求

路透新加坡12月18日 - 交易消息人士称，亚洲柴油市场受到来自越 南、巴基斯坦和东非地区现货需求的支撑。而普氏即将对其在新加坡和中 东地区的价格指标进行修改。 交易商表示，普氏周一对定价方法进行修改，以反映指标柴油估价的 基础级别由目前的500ppm变更为10ppm柴油，1月船期的实货交易将使用这 种定价。不过他们称，周一只有一笔交易使用12月的定价方法。 一位行业消息人士称，越南的Saigon Petro从一家贸易商处买入10,0 00吨1月船期的含硫50ppm柴油，价格为每桶较新加坡报价升水0.30美元。 这笔交易使用的是离岸价。 交易商表示，巴基斯坦国家石油公司可能从Renish Petroleum购买了 55,000吨含硫500ppm的柴油，12月21-23日交付到卡拉奇，价格为每桶较 新加坡报价升水4.23美元。不过未能立即确认该项交易。 印度的Essar Oil以每桶较中东报价升水0.20美元的价格，出售了70, 000吨1月14-18日Vadinar装运的含硫500ppm柴油，不过未能立即确认。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易和两笔航煤交易达成。(完) (编译 王洋; 审校 张荻)