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国际油市：亚洲柴油市场坚挺，受益于越南和巴基斯坦的需求
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December 18, 2017 / 1:17 PM / a day ago

国际油市：亚洲柴油市场坚挺，受益于越南和巴基斯坦的需求

1 分钟阅读

    路透新加坡12月18日 - 交易消息人士称，亚洲柴油市场受到来自越
南、巴基斯坦和东非地区现货需求的支撑。而普氏即将对其在新加坡和中
东地区的价格指标进行修改。
    
    交易商表示，普氏周一对定价方法进行修改，以反映指标柴油估价的
基础级别由目前的500ppm变更为10ppm柴油，1月船期的实货交易将使用这
种定价。不过他们称，周一只有一笔交易使用12月的定价方法。
    
    一位行业消息人士称，越南的Saigon Petro从一家贸易商处买入10,0
00吨1月船期的含硫50ppm柴油，价格为每桶较新加坡报价升水0.30美元。
这笔交易使用的是离岸价。
    
    交易商表示，巴基斯坦国家石油公司可能从Renish Petroleum购买了
55,000吨含硫500ppm的柴油，12月21-23日交付到卡拉奇，价格为每桶较
新加坡报价升水4.23美元。不过未能立即确认该项交易。
    
    印度的Essar Oil以每桶较中东报价升水0.20美元的价格，出售了70,
000吨1月14-18日Vadinar装运的含硫500ppm柴油，不过未能立即确认。
    
    新加坡现货市场上有一笔柴油交易和两笔航煤交易达成。(完) (编译 王洋; 审校 张荻)

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