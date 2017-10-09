国际油市：亚洲柴油现货价差上涨，冬季需求高峰季将来临

路透新加坡10月9日 - 亚洲柴油现货价差周一上涨，贸易消息人士称炼厂维护之际供给预计受限，与此同时冬季即将到来需求料会上升。

今年中国的液化天然气(LNG)卡车销量预计会触及纪录水平，因政府加强污染治理措施，包括对柴油重卡的限制措施。

中国逾六百万辆已上路的载重40-49吨重型卡车中，LNG卡车占4%左右。去年中国货运量为430亿吨，其中绝大部分通过公路运输。

随着公司和制造业厂商纷纷转向以天然气为燃料的卡车，对此类卡车的需求飙升。

IHS Markit Consultancy分析师Cassie Liu表示，今年前七个月LNG重卡销量飙升540%至近3.9万辆。

今年中国政府出台措施，禁止柴油卡车在河北、山东、天津等省市的港口使用柴油卡车来运输煤炭。LNG卡车销量飙升与这一措施有一定关系。

消息人士表示，印度石油公司(IOC)与中国联合石化签订柴油定期供给合同，向后者出售今年10月至明年3月间的柴油。根据合同IOC将向联合石化出售八艘船货。

还不能确认价格细节，但一位消息人士称可能是较IOC定价公式每桶贴水约0.85美元。

现货市场上有两笔柴油交易达成，无航煤交易。(完) (编译 王洋; 审校 孙茉莉)