国际油市：亚洲柴油现货价差下跌，尽管买兴强劲

路透新加坡7月25日 - 行业消息人士称亚洲柴油现货价差周二下跌， 尽管买兴浓厚，主要是来自永顺油品的买兴。他们还表示，在出台一项减 税政策后，越南的现货需求预计会下降。 永顺油品周二从道达尔、兴隆和BP买进总计60万桶含硫500ppm的柴油 ，贸易消息人士表示，这帮助吸纳了该地区的过剩船货。还不清楚永顺油 品计划把上述船货运往何处。 越南Dung Quat炼厂出售的汽油和柴油获得减税待遇，该国的燃料进 口或将下降。 该炼厂的运营商Binh Son Refining and Oil Co的执行长表示，该公 司获得政府许可，从1月1日起在国内销售的汽油税率从20%下调至10%，而 包括柴油在内的其它成品油的税率将上调。 四位燃料贸易商表示，这一举措预计会降低越南的汽油和柴油进口量 ，从而削弱这些油品的整体利润率。 BMI Research在一份报告中写道，今年下半年中国的柴油出口将保持 在高位。 报告称，由于出口利润率具有吸引力，且周边新兴经济体的需求增速 依旧良好，而中国国内的燃料需求增速放缓，这将增加本土炼厂的出口动 力。 台湾中油公司一位发言人表示，该公司计划在9月关闭其Talin炼厂的 一座日产8万桶的渣油催化裂解装置(RFCC)。 尽管该发言人未透露关闭多久，但一位知情人士表示将为期两个月， 从8月中旬到10月中旬。 新加坡现货市场上有五笔柴油交易达成，没有航煤交易。(完) (编译 王洋; 审校 徐文焰)