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国际油市：亚洲柴油现货价差升至约两年高位
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#亚洲
2017年9月13日 / 上午11点19分 / 1 个月内

国际油市：亚洲柴油现货价差升至约两年高位

1 分钟阅读

路透新加坡9月13日 - 亚洲柴油现货价差周三升至近两年高位，贸易商称受益于永顺油品持续买进。

贸易数据显示，永顺油品周三买入45万桶柴油，自9月初以来总计买入逾900万桶。

船运经纪人表示，至少有3-4艘远程油轮被永顺油品租用，以在亚洲存储柴油2-3个月。

永顺油品还买入一艘超大型油轮(VLCC)在新加坡附近海域存储燃料。这是该公司所有的第二艘VLCC。

一位要求匿名的知情人士称，联合石化租用了一艘新建的VLCC--Coshonour Lake号油轮，在9月下半月从天津港装运柴油，目的地可能是欧洲。

印度的Essar Oil求售最多7万吨含硫500ppm柴油，10月9-13日从Vadinar装船。招标截止日期在9月14日。贸易商表示，印度的柴油出口预计会在第四季放缓，因季风季之后其国内需求可能会加快。

中国的环境治理行动压缩了山东省的化学品、燃料和其它材料的产量，因工厂纷纷控制生产或减产。

行业消息人士和市场分析师称，自7月中以来山东省约有30家独立炼厂被关闭，此外还有数量不详的生产氧化丙烯、聚录乙烯和橡胶轮胎的化工厂停产。

新加坡现货市场上达成了三笔柴油交易和一笔航煤交易。(完) (编译 王洋; 审校 许娜)

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