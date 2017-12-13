国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，受越南和斯里兰卡需求支撑

路透新加坡12月13日 - 亚洲柴油现货价差周三持稳，行业消息人士称，这受到来自越南和斯里兰卡的现货需求支撑，而新加坡供应料因为一处炼厂设施起火而收紧。

业内消息人士称，越南Petrolimex买入35,000吨含硫10ppm柴油，12月26-30日从新加坡或马来西亚装船，成交价较新加坡含硫500ppm柴油报价每桶升水1.20-1.30美元。

并称这低于该公司稍早为12月装船一批类似规模船货支付的每桶1.50美元升水。

斯里兰卡Ceylon Petroleum求购一批52,500桶含硫10ppm柴油、172,500桶含硫500ppm柴油以及86,700桶92号汽油的混装船货。1月22-23日交付。

该公司另外还求购150,000桶含硫500ppm柴油以及160,000桶航煤，1月26-27日交付。

两项招标均截至12月20日，有效期为截止日期后最多72小时。

日本石油连盟公布的最新数据显示，截至12月9日当周，日本煤油库存降至10周低位，而当周煤油销量增加21.1%。

日本气象局本周稍早称，拉尼娜(反圣婴)现象已经出现，有60%的可能会持续至明年5月春季结束。

据信息服务提供商Platts称，截至12月11日当周，富查伊拉石油工业区(Fujairah Oil Industry Zone)中质馏分油库存增加16%，至两周高位140.6万桶。

新加坡现货市场上有一柴油交易达成，没有航煤交易。(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)