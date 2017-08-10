国际油市：亚洲柴油裂解价差反弹，韩国第二大炼厂又因大火关闭设施

路透新加坡8月10日 - 亚洲柴油裂解价差周四反弹至一周高位，贸易消息人士称，此前韩国第二大炼厂因大火关闭第二处设施，而且似乎有来自斯里兰卡的现货需求。

韩国GS Caltex称，周四因大火关闭一处重油加工设施。一周之前，该公司曾因变电站失火关闭2号芳烃厂。

贸易商称，这可能会导致韩国的柴油出口下降，从而有望推升柴油裂解价差。

斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp在进行两项招标，分别寻求9月中旬的一艘柴油和汽油混合船货以及一艘10月初交付的柴油和航煤混合船货。

越南Saigon Petro买入1万吨含硫500ppm柴油，9月9-13日抵达Cat Lai，价格较新加坡报价每桶升水1.30美元。

贸易商称，印度Essar Oil可能出售至多7万吨9月8-12日装船的含硫500ppm柴油，价位较中东报价每桶升水约0.3-0.4美元，低于上一批船货的价格。

新加坡国际企业发展局(IES)最新数据显示，截至8月9日当周，新加坡在岸柴油及航煤库存下降9%至三周低位1,180.6万桶。

抵达新加坡的船货要少于此前一周，可能受到欧洲需求持坚影响。

新加坡现货市场上有三笔航煤交易达成，两笔柴油交易。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)